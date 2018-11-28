قطبا مدينة مانشستر يتأهلان لثمن نهائي أبطال أوروبا

2018/11/28 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلتأهل فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، مساء الثلاثاء، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وتعادل المان سيتي مع مضيفه ليون الفرنسي بهدفين لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة للبطولة القارية.وأحرز هدفي ليون، الإيفواري ماكسويل كورني في الدقيقتين 55 و81 من زمن اللقاء، فيما جاء هدفا المان سيتي عن طريق الفرنسي إيميريك لابورت والأرجنتيني سيرغيو أغويرو في الدقيقتين 62 و83 من زمن المباراة.وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب شاختار دونيتسك الأوكراني على مضيفه هوفنهايم الألماني بثلاثة أهداف لهدفين.أحرز ثلاثية شاختار، البرازيلي إيسمايلي ومواطنه تايسون (هدفين) في الدقائق 14 و15 و90 من زمن اللقاء.فيما جاء هدفا هوفنهايم عن طريق الكرواتي أندريج كراماريتش والسويسري ستيفين زوبير في الدقيقتين 17 و40 من زمن المباراة.وبذلك، يتصدر مانشستر سيتي المجموعة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل، وليون الثاني برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن شاختار، وهوفنهايم الرابع برصيد 3 نقاط.وضمن منافسات المجموعة الثامنة، قاد البلجيكي مروان فلايني، فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رفقة يوفنتوس الإيطالي الذي نجح في التأهل أيضاً عن المجموعة الثامنة للبطولة القارية.وتغلب مانشستر يونايتد بصعوبة كبيرة على ضيفه يونغ بويز السويسري بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة، وأحرز هدف اللقاء الوحيد فلايني في الدقيقة 90 من زمن المباراة.وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها تغلب يوفنتوس الإيطالي على ضيفه فالنسيا الإسباني بنفس النيجة بهدف دون رد، أحرز هدف اللقاء الوحيد، الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 59 من زمن المباراة.وبذلك يتصدر يوفنتوس المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد، ويتأهلا معاً، فيما يحتل فالنسيا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويونغ بويز الرابع بنقطة واحدة.

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