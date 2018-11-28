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انطلاق أعمال الجولة الـ11 من مباحثات أستانا بشأن سوريا في العاصمة الكازاخية
2018/11/28 | 09:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع…

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق أعمال الجولة الـ11 من مباحثات أستانا بشأن سوريا في العاصمة الكازاخية alansaar.

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