2018/11/28 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع…

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق أعمال الجولة الـ11 من مباحثات أستانا بشأن سوريا في العاصمة الكازاخية alansaar.

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