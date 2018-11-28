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الاتحادية تدمر مضافات لداعش في كركوك
2018/11/28 | 09:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- كركوك

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، ضمن عمليات محافظة كركوك، ليل الثلاثاء، إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما وتدمير مضافة ونفقين اثنين بالاضافة الىا

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