الاتحادية تدمر مضافات لداعش في كركوك

2018/11/28 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، ضمن عمليات محافظة كركوك، ليل الثلاثاء، إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما وتدمير مضافة ونفقين اثنين بالاضافة الىا

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