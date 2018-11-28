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بولتون: لم استمع لتسجيلات مقتل خاشقجي لكنني قرأت نصها
2018/11/28 | 09:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إنه لم يستمع لتسجيلات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، لكنه اطلع على مضمونها.

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