بولتون: لم استمع لتسجيلات مقتل خاشقجي لكنني قرأت نصها

2018/11/28 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إنه لم يستمع لتسجيلات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، لكنه اطلع على مضمونها.

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