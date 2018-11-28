سيد عبد الحفيظ يوضح موقف صالح جمعة ومؤمن زكريا وأزارو وحقيقة مفاوضات غزال

2018/11/28 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر كشف سيد عبد الحفيظ؛ القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، موقف عدد من اللاعبين، الذين أحدثوا بلبلة في فريق الكرة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الفريق يمر بموسم استثنائي ويحتاج لاتخاذ خطوات محسوبة جيدًا.

ويمر المارد الأحمر حاليًا بأزمة كبيرة بعد تراجع نتائج الفريق ووداع بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس زايد للأندية الأبطال، ليعلن بعدها محمود الخطيب؛ رئيس النادي، بناء فريق جديد في يناير المقبل.

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عبد الحفيظ قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "هناك اتصال سيحدث بيني وبين صالح جمعة خلال الـ48 ساعة المقبلة، لأنه عنصر مهم ومؤثر، سنضع برنامج تدريبي له في الفترة المقبلة، وكذلك سأعقد جلسة مع مؤمن زكريا، لأنه مهم ويمتلك خبرات كبيرة وقدرة على اللعب في الأهلي وترك بصمة في الفريق، من المهم تواجد الجميع في الفترة المقبلة".

عن رغبة المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الفريق، في الرحيل، ومساعي عودة حسين السيد؛ المعار للاتفاق السعودي، علق: "أزارو لم يتلق أي عرض رسمي، وإصابته فقط هي ما منعه من المشاركة، كنت قد عقدت جلسة معه منذ أيام، ولا توجد لديه أي مشكلة، وبخصوص حسين السيد لم نتواصل معه للعودة".

بسؤاله عن حقيقة المفاوضات مع المحترف المصري علي غزال: "نحترم الجميع، لكن ليس هناك أي شيء معلن حتى الآن، نتخذ خطوات في الفترة الحالية محسوبة ونتمنى التوفيق، لأن الموسم الجاري استثنائي، كل ما يمكنني قوله أننا نتخذ خطوات جيدة مع مجموعة لاعبين واثقون تمامًا أنهم سيكونون إضافة قوية للفريق".

وكان مصدر مسؤول قد أكد لموقع جول أن الأهلي اقترب من إتمام التعاقد مع غزال بعد فسخه لتعاقده مع ناديه وايتكابس الكندي.



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يذكر أن الأهلي خسر بالأمس للمرة الثانية على التوالي بالدوري أمام المقاولون العرب بهدف وحيد، ضمن الجولة الـ16، ليتذيل المارد الأحمر جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، جمعها من سبع مباريات.

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