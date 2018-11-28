ريال مدريد يهزم روما في دوري الأبطال

2018/11/28 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق ريال مدريد، الانتصار بنتيجة 2-0، على روما الإيطالي، مساء امس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الذئاب ملعب “الأولمبيكو”.

وسجل الأهداف للميرنجي جاريث بيل في الدقيقة 47، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 59.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 12 في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بينما يتجمد رصيد روما عند 9 نقاط في الوصافة، وحسم الثنائي تأهلهما لدور الـ16 من البطولة.

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