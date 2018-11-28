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قبيل اجتماعي أوبك.. اسعار النفط تقفز
2018/11/28 | 09:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     بغداد – ناس رتفعت أسعار النفط، الأربعاء، قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع المقبل، الذي من المتوقع أن يقرر خلاله الأعضاء شكلا ما من أشكال خفض الإنتاج، لمواجهة تخمة تلوح في الأفق.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتا توازي 0.7 في المئة إلى 60.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:48 […]

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