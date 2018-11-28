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الرئيس الأوكراني يلوح بـ”حرب شاملة” مع روسيا
2018/11/28 | 09:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد – ناس أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، الأربعاء، أن أوكرانيا تقع تحت خطر “حرب شاملة” مع روسيا، بعد حادث مضيق كيرتش.

ونقل المكتب الصحفي للرئاسة عن الرئيس الأوكراني قوله خلال مقابلة مع التلفزيون الأوكراني، “لا أريد أن يعتقد أحد أن هذه ألعاب.

البلد عرضة لتهديد “حرب شاملة” مع روسيا الاتحادية”.

وأضاف بوروشينكو، “وكما […]

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