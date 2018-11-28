2018/11/28 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس الجبهة التركمانية، الثلاثاء، أن الحريق الذي اندلع صباحا في سوق القيصرية بمحافظة كركوك "ليس تماسا كهربائيا"، مشيرا الى أن هدف الحريق "ازالة معالم اثرية".

وقال ارشد الصالحي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن "حريق سوق القيصرية في كركوك والتي تعود تاريخها الى 400 سنة، ليس تماسا كهربائا، بعد ماثبت من تغطية كاميرات المراقبة، وهي ازالة المعالم الاثرية".

واعتبر الصالحي أن الحريق "ياتي بالتزامن مع ابعاد مرشحي الجبهة التركمانية من الكابينة الوزارية".

وختم الصالحي تغريدته بالقول "لكم الله ياتركمان العراق وبغداد ..



لايريدكم ان تبقوا معها".

تمكنت فرق الدفاع المدني، فجر اليوم الثلاثاء، من اخماد الحريق الكبير الذي اندلع في سوق القيصرية بمحافظة كركوك.

وبحسب ما اكده مصدر امني فأن "الحريق ادى الى الحاق خسائر مادية كبيرة في عدد من المحال التجارية، دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق".

من جانبه، وجه محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بـ"رفع الأنقاض وتشكل لجنة للتحقيق"، مشيرا الى "اننا نعمل على دراسة عددا من المقترحات لانصاف المتضررين وضمان تخفيف أعباء الحريق عليهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجبهة التركمانية ... حريق سوق القيصرية في كركوك ليس تماساً كهربائياً انما لأزالة معالم اثرية) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجبهة التركمانية ... حريق سوق القيصرية في كركوك ليس تماساً كهربائياً انما لأزالة معالم اثرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).