استشهاد واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في الشعلة

2018/11/28 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 27 تشرين الثاني / نوفمبر : افادت مصادر امنية مطلعة ، الثلاثاء، بأستشهاد واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الشعلة ببغداد .

وتابعت ، ان” عبوة ناسفة انفجرت داخل عجلة نوع {كيا} تقل ركابا في منطقة الشعلة ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة “ﻻفتة الى ، ان ” القوات الامنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف خلفه فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى “.



انتهى اح

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