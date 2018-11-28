القبض على مشتبه بهم والعثور على اسلحة واحزمة ناسفة من مخلفات داعش في نينوى

2018/11/28 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نينوى – عراق برس- 27 تشرين الثاني / نوفمبر : اعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول ، الثلاثاء، ان “ قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات نينوى القت القبض على 4 من المشتبه بهم خلال عملية امنية في مدينة الموصل”.

ولفت الى ان ” مفارز الهندسة العسكرية نفذت واجبا في الموصل القديمة اسفر عن العثور على 12 حزاما ناسفا و9 بنادق كلاشينكوف مدمرة و27 مخزن بندقية و8 رمانات يدوية محلية الصنع و 9 قنابر هاون مختلفة الاحجام و3 رمانات طائرة مسيرة ومسدس نوع كلوك مدمر وجهاز اتصال نوع “موترلا” و 25 اطلاقة رشاش عيار 12.5 ملم تالفة، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة اصوليا”.



انتهى اح

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