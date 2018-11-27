2018/11/28 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي/ اللواء الثاني، الثلاثاء، جولة استطلاع أمنية في بادية النجف الاشرف بعمق 30 كم.وذكر موفدنا، ان اللواء الثاني في الحشد وقوة من فوج طوارئ النجف شرع بعملية استطلاعية جاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مبينا ان العملية شارك فيها اليوان المسير وشملت التوغل بعمق 30 كلم خارج الخندق الشقي لغرض تعزيز الامن في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء الثاني في الحشد الشعبي ينفذ عملية إستطلاعية بعمق 30 كم في بادية النجف) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء الثاني في الحشد الشعبي ينفذ عملية إستطلاعية بعمق 30 كم في بادية النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).