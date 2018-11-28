2018/11/28 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو يقول عضو مركز دراسات السلام وحل النزاعات في جامعة دهوك، خضر دوملي، ان النقاشات كانت “ساخنة” و افكار كثيرة ومقترحات لو يتم الأخذ بها وتطبيقها بالتأكيد سيكون لها تأثير ايجابي على واقع الاقليات في العراق.الجلسات الخاصة بمناقشة الإستراتيجية الإعلامية للأقليات في العراق تأتي ضمن مشروع مكتب الاقليات في لجنة المصالحة التابعة لمكتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جلسات “ساخنة” لخلق إستراتيجية إعلامية بشأن الأقليات في العراق كركوك ناو.

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