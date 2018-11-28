2018/11/28 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا حزينة لإحتراق سوق عثماني في كركوك وتعلن عن مبادرة أعلن السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، استعداد بلاده لاعمار سوق القيصرية التاريخي في مدينة كركوك والذي تعرض لحريق هائل ليلة الاثنين الماضي.وأعرب يلدز خلال مكالمة هاتفية مع محافظ كركوك وكالة، راكان الجبوري، عن حزنه للحريق الذي التهم محال تجارية بسوق القيصرية التاريخي".وأكد يلدز خلال مكالمته الهاتفية استعداد بلاده لتقديم جميع المساعدات لاصحاب المحال التجارية وإعادة إعمار السوق".وكان حريق هائل أندلع في أحد الأسواق بمدينة كركوك، ما أدى إلى احتراق العشرات من المحلات التجارية.ونشب الحريق بعد الساعة 12 من منتصف ليل الأثنين في سوق "القيصرية" المعروف وسط المحافظة، وألتهمت النيران عدداً كبيراً من المحلات ما تسبب بحدوث أضرار مادية فادحة لأصحابها.وبحسب شهود عيان فان النيران انتشرت بسرعة كبيرة نظراً لأن المحلات كانت تحتوي على كميات كبيرة من السلع المتمثلة بالملابس والعطور وان فرق الإطفاء تمكنت بصعوبة من إخماد الحريق كما لم يستطع أصحاب المحلات نقل بضائعهم إلى مكان آخر وحمايتها من الحريق. وإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن النيران اندلعت بسبب تماس كهربائي.يشار إلى أن سوق القيصرية في كركوك يعد أحد المناطق الأثرية بالمدينة نظراً لتاريخيه الذي يعود إلى حقبة العثمانيين.

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