2018/11/28 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حراك لإيقاف قرارات حكومتي «العبادي» و «المالكي»

لندن- KWN: كشف تحالف الإصلاح عن طلبه من رئيس البرلمان لتعديل قرار المجلس بإيقاف قرارات حكومة العبادي خلال فترة تصريف الأعمال ويكون بأثر رجعي من 2010 ليشمل حكومة المالكي خلال فترة التصريف.

وقال النائب عن الإصلاح مظفر الفضل، في تصريح صحفي تابعه (KWN) انه “طلب من رئيس مجلس النواب التريث بقرار المجلس الخاص بإيقاف قرارات حكومة العبادي خلال فترة تصريف الأعمال وتعديله ليكون بأثر رجعي من 2010 ليشمل حكومة المالكي خلال فترة تصريف الأعمال او إصدار قرار ثاني مشابه يخص عام 2010 خلال فترة التصريف”.

وأضاف ان “رئيس البرلمان طلب منه تقديم طلب رسمي بالأمر ليتسنى على الرئاسة عرضه على المجلس خلال الجلسات”، مشيرا الى انه “سيباشر بحملة لجمع تواقيع بشان القرار وترفق بالطلب لتجبر الرئاسة على تنفيذه”.

وأوضح ان “الغرض من القرار الإطاحة بالكثير من الرؤوس الفاسدة التي عينها المالكي خلال فترة تصريف الأعمال بالوكالة بينها محافظ البنك المركزي العراقي وكالة علي العلاق”

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