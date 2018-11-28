2018/11/28 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة: عبد المهدي يصدر إجراءات لحذف «تعيينات الوكالة» والدرجات الخاصة

لندن- KWN: أصدر مجلس الوزراء إجراءات تتعلق بدرجات الحذف والاستحداث والدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة في وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي، بحسب وثيقة صادره عنه أن “المجلس قرر تشكيل لجنة مركزية عليا وينسبون للعمل في مكتبنا لمدة 6 اشهر تضم أعضاءً من هيئة المستشارين ووزارة المالية والصحة وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية”.

وأضاف ان “اللجنة المركزية لها الحق في تشكيل اللجان الفرعية من الاكاديميين والكفاءات على ان يزيد عدد اعضائها عن 30 شخصاً”، مشيراً ال ان “مدير مكتب رئيس الحكومة يقع علاى عاتقه بمتابعة اعمال اللجنة ورفع توصياتها لرئيس الحكومة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة: عبد المهدي يصدر إجراءات لحذف «تعيينات الوكالة» والدرجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة: عبد المهدي يصدر إجراءات لحذف «تعيينات الوكالة» والدرجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).