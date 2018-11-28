بالصور.. أسدان في مشهد غير مألوف

2018/11/28 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ غالبا ما تكون الرحلات الخاصة أو العائلية أو الجماعية فرصة لالتقاط الصور التي تؤرخ هذه الرحلة أو تلك، كما تؤرخ لبعض الأوقات الجميلة من أجل الذكرى.وتشهد الرحلات الكثير من الأوقات واللحظات المرحة، لكن أن يكون المرح مصدره ملك الغابة، فهذه صفة لا تتمتع بها الأسود، على ما نعرفه عنها على الأقل.[…]

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