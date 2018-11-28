النفط يقفز قبيل اجتماعي أوبك ومجموعة العشرين

2018/11/28 | 09:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط ،الأربعا،ء قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع المقبل، الذي من المتوقع أن يقرر خلاله الأعضاء شكلا ما من أشكال خفض الإنتاج، لمواجهة تخمة تلوح في الأفق.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتا توازي 0.7 في المئة إلى 60.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش.

وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مسجلا 51.88 دولار للبرميل، بعد أن زاد 32 سنتا تمثل 0.6 في المئة.

وعلى الرغم من زيادة اليوم، فقد انخفضت أسعار النفط بأكثر من 30 بالمئة منذ أوائل أكتوبر، تحت ضغط بوادر على تخمة في المعروض، وضعف الأسواق المالية على نطاق واسع.

ويوازي هبوط الأسعار منذ أكتوبر تراجعها في 2008، لكنه أكثر انخفاضا مما كانت عليه في 2015-2014.

وتجتمع أوبك في السادس من ديسمبر في فيينا، لمناقشة سياسة الإنتاج مع بعض المنتجين من خارجها، ومن بينهم روسيا.

ويأتي اجتماع أوبك في أعقاب قمة لزعماء مجموعة العشرين في بوينس أيرس يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر على رأس جدول أعماله الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وكذلك السياسة النفطية.

وفي حين يتوقع معظم المحللين أن يتمخض اجتماع أوبك عن خفض في الإنتاج، فإن المعنويات في أسواق النفط لا تزال سلبية.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة (سي.إم.إي)، إريك نورلاند، في مذكرة بحثية: "التجار لا يزالون يركزون في خياراتهم على المخاطر النزولية، في أعقاب انخفاض نسبته 30 في المئة في خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي".

ويساور الأسواق العالمية القلق من أن يتسبب تباطؤ التجارة العالمية نتيجة للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن تراكم الديون وقوة الدولار في الضغط على الأسواق الناشئة.

وقالت منظمة التجارة العالمية في أحدث توقعاتها التي نشرت أمس الثلاثاء إن: "نمو التجارة سيستمر في التباطؤ حتى الربع الرابع من 2018 على الأرجح"، في أبطأ وتيرة للنمو منذ أكتوبر 2016.

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