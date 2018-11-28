2018/11/28 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

اعتبرت وزارة الاتصالات العراقية، أن اعتبار تصدر العراق للدول الاضعف لشبكة الانترنت في العالم هو "ادعاء غير صحيح".وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن "ما اثير من ادعاء تصدر العراق للدول الاضعف انترنت في العالم فهو ادعاء غير صحيح"، مبينة ان "المنظمات العالمية التي تدعي ذلك (ان وجدت) لم تستند لاية بيانات او معلومات دقيقة لان هذه البيانات تمتلكها وزارة الاتصالات ولم تفاتحها اي جهة عالمية او محلية لمعرفتها فضلا عن عدم تنفيذ التعداد العام للسكان في العراق لحد الان والذي يمكن ان يوفر معلومات احصائية دقيقة ذات علاقة بقياس مؤشرات استخدام الانترنت".واضاف البيان ان "ما تم تداوله بهذا الشان غير صحيح ولمن يتبناه مارب اخرى"، معربة عن اسفها واستغرابها "من بيان الهيئة لعدم دقة المعلومات الواردة ".كما أكدت انها "وفرت ولازالت توفر لشركات الموبايل كافة احتياجاتها من الانترنت وشبكات الالياف الضوئية وحسب طلبها بموجب عقود مبرمة لهذا الغرض فضلا عن تقديم الوزارة تخفيضات سعرية هائلة لشركات الموبايل تصل الى 50‎%‎ بغية ان تعكس الشركات ذلك لما فيه مصلحة المواطن"، لافتة الى انها "بادارتها الحالية قد عكفت ومنذ اليوم الاول لاستلامها مهام المسؤولية على وضع سياسات جديدة يمكن ان ترقى بمستوى خدمة الانترنت في العراق لمستوى الطموح من خلال معالجة مشاكل المشاريع المتلكأة وتصحيح مسارات العقود السابقة وخلق منافسة عادلة بين مزودي خدمة الانترنت وحماية حقوق المستهلك".واعربت الوزارة عن "استعدادها للتعاون والتكاتف مع الهيئة لتحسين الخدمات والارتقاء بواقع قطاع الاتصالات في العراق"، داعية الى "الابتعاد عن اسلوب التراشق الاعلامي لان في ذلك اساءة لجميع الاطراف القائمة على خدمة المواطن العراقي بما في ذلك الهيئة نفسها".وكانت هيئة الاعلام والاتصالات قد ذكرت في بيان لها أمس الثلاثاء، " ان وزارة الاتصالات لم تستجب لرؤية الهيئة بشأن ملف الانترنت وآلية إدارتهِ وتنظيمهِ ومتابعتهِ إلا إنها لم تدخر أي جهد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتصدر الدول الاضعف لشبكة "الانترنت" في العالم..والاتصالات ترد: ادعاء غير صحيح) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتصدر الدول الاضعف لشبكة "الانترنت" في العالم..والاتصالات ترد: ادعاء غير صحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).