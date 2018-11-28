ماء ذي قار تعيد تشغيل مجمعات المياه التي توقفت الصيف الماضي بسبب الجفاف 

2018/11/28 | 09:12

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة ماء ذي قار اليوم عن نجاحها باعادة تشغيل مجمعات مياه الشرب التي توقفت ابان ازمة شح المياه ، مستفيدة من التدفقات الجديدة عبر نهري الغراف والفرات .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة ماء ذي قار اليوم عن نجاحها باعادة تشغيل مجمعات مياه الشرب التي توقفت ابان ازمة شح المياه ، مستفيدة من التدفقات الجديدة عبر نهري الغراف والفرات .وقال مدير ماء ذي قار احمد طالب لشبكة اخبار الناصرية ، ان دائرته نجحت بتشغيل جميع مجمعات المياه التي توقفت في الصيف الماضي بسبب ازمة الجفاف لاسيما في مناطق جنوبي الناصرية واطراف الجبايش .واكد انه لا مشاكل اليوم مع اي مجمع ماء من بين الـ 299 مجمعا المنتشرة في عموم مدن المحافظة فضلا عن سبعة مشاريع ماء ، فجميعها تعمل بشكل متواصل .

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