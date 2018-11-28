 تستنجد بصديقتها داخل المقبرة عبر تطبيق الواتس اب :فتاه تدفن وهي حيا

2018/11/28 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستنجد بصديقتها داخل المقبرة عبر تطبيق الواتس اب :فتاه تدفن وهي حياارسلت فتاه رسالة (واتس اب) الى صديقتها من داخل المقبرة لصديقتها

شابتان فى سن المراهقة كان افضل صديقتين”

كان كل شى يفعلانة سويا لم ينفصلان ابدا عن بعضهما البعض.

لكن فى احدى الايام مرضت نتاشا فجاه وفارقت الحياه..

تركت الالم داخل الجميع لكن هذا لم ينتهى هكذا !!

فقط تلقت لينا فى اليوم الذى دفنت فيه نتاشا رسالة على

….



محتوى الرسالة ……….

لينا ساعدينى رجاءأ “”

قالت لينا “” من اين عثرتى على هذا الرقم ومن انت..

قالت نتاشا”” تلك انا يا لينا انا نتاشا محبوسة فى مكان ما لا استطيع الخروج منة هوا ضيق جدا ومظلم بالكاد استطيع الحرك ولا اعرف كيف وصلت الى هنا حاولت ان اتصل بكى ولكن لا استطع ف ليس معى رصيد..

قالت لينا “” اى لعين هذا الذى يمذح معى بتلك الرسالة السخيفة تلك مذحة اليس كذلك؟؟ سوف اقوم بى ابلاغ الشرطة الان !!

قالت نتاشا “” ايتها لعينة ماذا تقولين هذه انا ايتها الحمقاء ارجوكى ساعدينى ! بربك ساعدينى قومى بى ابلاغ والدى لكى ياتو ويساعدونى

قالت لينا “” نتاشا لا يمكن ان تكونى انتى

قالت نتاشا “” هذه انا بالفعل ومن سيكون غيرى هيا اطلبى لى مساعدة رجاءأ

قالت لينا “” هل هذه مذحة؟!

قالت نتاشا “” اقسم لكى هذه انا لماذا لاتصدقينى

قالت لينا “” لكن نتاشا فارقت الحياه كانت صديقتى المضلة وقد فارقت الحياه بالامس وقد دفنت هذا الصباح ف من امتى وماذا فعلتى حتى حصلتى على هذا الرقم ؟؟ ..

قالت نتاشا “” لا اعلم ماذا تتحدثين عنة يا لينا لماذا تقولين هذا انا مسجونة فى هذا المكان المظلم لا استطيع الخروج !!! الا تفهمنينى !! ارجوكى ساعدينى.

قالت لينا “” حسنا هل بى امكانك ان تقولي لى ما هوا اخر فيلم شاهدنا معأ..

قالت نتاشا”” ماذا ؟ لماذا تسالينى هذا السؤال انقذينى اقول لك!!

قالت لينا “”ان كنتى نتاشا بالفعل يجب ان تكونى متذكرة اخر فيلم شاهدنا معأ

قالت نتاشا “” لا اعلم يا لينا لااتذكر بالفعل انا ارتجف خوفا وانت تردين ان اجوابك على هذا السؤال ؟

قال لينا “” جاوبينى والا سوف اقوم بى حظرك على واتس اب

قالت نتاشا “” لا لا لا لا تفعلى ذلك انتظرى سوف اتذكراعتقد انه فيلم مذكراه نواه وقد بيكينا كثيرا فى نهايتة اليس كذلك ؟؟

قالت لينا”” ما هى العلامة التى حصلتى عليها فى امتحان علم الاحياء؟

قالت نتاشا”” لم احصل على علامة بعد هل تصدقينى الان بعد هذا السوال صعب

قالت لينا ” كيف يعقل ان تكونى نتاشا لقد وضعتى فى التابوت اين انتى الان ؟

قالت نتاشا “” انا لا اعراف بالكاد استطيع التحرك فى هذا المكان المظلم

قالت لينا “” يا الهى لقد دفنتى حياه يا نتاشا انتى داخل التابوت الان !

قالت نتاشا”” اجل انتى محقة لكن كيف حدث ذلك

قالت لينا”” قلت لكى انتى كنتى متعبة جدا بالامس وقد ظن الجميع انك فارقتى الحياه ولذلك دفنوكى حياه

قالت نتاشا “” هل تصدقين كنت فى حالة تخشب وتصلب كالذين فارقو الحياه !!

قالت لينا”” نعم اقصد ذلك سوف اتصل الان بى والديكى

قالت نتاشا”” لكن اسرعى ارجوكى يكاد الهواء ان ينفذ هنا لينا اجيبينى لينا !

قالت لينا “” عذرا كنت اتحدث مع والديكى ولم يصدقو هذا لكن طلبو منى صور لقطات الشاشة وهم الان فى طريقهم اليكى ومعهم سيارة الاسعاف لكن كيف دفنتى مع هاتفك ومن فكر بذلك

قالت نتاشا”” لا اعلم ولا يهمنى ان اعلم فقط اريد الخروج من هنا

لينا!! لينا!! لينا لاتتركينى وحدى !!

قالت لينا”” عذرا كنت اتحدث مع طبيب وقال لى يجب ان تهداى ويجب ان تتنفسى بهدوء كى لا ينفذ الهواء

قالت نتاشا””هذا صعب للغاية انا بحاجة الى الهواء اصبحت فى حالة ذعر

وكما ان هناك شيئا ما يلامس قدماى لابد انها ديدان هل هيا ديدان اليس كذلك سوف اموت رعبا لو كانت كذلك

قالت لينا “” اهداى انتى فقط تتخيلين اشياء

قالت نتاشا”” انا حقا احتاج الى الهواء

قالت لينا “” المساعدة على وشك الوصول اليك فقط قال والديك انه على وشك الدخول الى مقابر انا تحدث الان مع والديك من خلال هاتف المنزل

قالت نتاشا”” لم يصلو بعد وانا لااستطيع التنفس ولا استطيع التحمل اكثر

وهناك شيئا فى الاسفل اقسم لكى ان هناك شيئا ما فى الاسفل

لينا لينا اين انتى لا استطيع التحمل اكثر انا اختنق ولا يوجد هواء

ارجوكى ابلغى والدى ان يسرعا ارجوكى هيا لا استطيع ان اتنفس لينا ارجوكى

ضحكت لينا بسخرية !!

قالت نتاشا”” لماذا تضحكين هكذا يا لينا

ضحكت لينا مجددا !!

قالت لينا”” لا يوجد مساعدة فى الطريق اليكى فقط كنت اسليكى كى لاتطلبى المساعدة من اى شخصا اخر

قالت نتاشا” ماذا لماذا تقولين هذا انا اختنق هنا !

قالت لينا انا من اعطيتك السم الذى جعلك تتخشبين ويظن الجميع انك فارقتى الحياه وانا ايضا صاحبة فكرة وضع هاتفك الجوال فى التابوت لكى تعرفين من فعل بك هذا !!

قالت نتاشا “” على اى شى تتحدثين انا اختنق

قالت لينا “” انا اعلم ذلك لقد فات الاوان من طلب المساعدة

قالت نتاشا “” لكن لماذا ايتها اللعينة لماذا ماذا فعلت لكى

قالت لينا”” هل حقا تسالين ؟ الا تتذكرين عندما جعلتى مارت يبتعد عنى

قالت نتاشا “” لكن هذا حدث منذ فترة طويلة لقد كنا اطفال حينها!!

قالت لينا “” لنفترض اننى لم اكبر بعد ولذلت طفلة حيث انا لذلت اعشق مارت وكما كان سنى 7 سنوات ولا زالت خيانتك لى تؤلمنى يا صديقتى !

قالت نتاشا”” لينا ارجوكى ابلغى والدى حقا لا استطيع التنفس

قالت لينا”” وداعا الى الابد نتاشا ف استمتعى بى اقامتك مع الفئران والديدان تحت الارض …

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