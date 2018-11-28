كويكب ضخم يتجه صوب الأرض .. وعلماء يكشفون حجم الخطر

2018/11/28 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قالت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر في وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، إن كويكبا ضخما قد يتوجه نحونا في المستقبل القريب، وموضحين الآثار المترتبة على مثل هذا الاقتراب من كوكب الأرض.وقال موقع “Inquisitr” إن “صخرة فضائية” أطلق عليها اسم “2018 LF16” قد ينتهي بها المطاف بالاصطدام بكوكب الأرض خلال المئة عام المقبلة.وذكر فلكيون […]

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