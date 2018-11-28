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شاهد بالفيديو | طرق بلا نهايات او علامات !!! شوارع العاصمة تخلو من اللوحات الارشادية منذ عدة سنوات ؟!
2018/11/28 | 09:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | طرق بلا نهايات او علامات !!! شوارع العاصمة تخلو من اللوحات الارشادية منذ عدة سنوات ؟!

مصدر الفيديو: 1gX6BSs2zkw

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