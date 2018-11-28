معهد البترول يعلن عن مخزونات النفط الخام الأمريكية في أسبوع

2018/11/28 | 09:20

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين وزادت محزونات نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر تشرين الثاني إلى 442.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها 769 ألف برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما زادت بمقدار 1.3 مليون برميل.

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