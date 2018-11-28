2018/11/28 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مجلس بغداد يكشف عن أسماء وعدد المرشحين لمنصب المحافظ

28/11/2018 09:16:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .



هـ

كشف مجلس محافظة بغداد، الاربعاء، اسماء وعدد المرشحين لمنصب محافظ بغداد، بعد فوز المحافظ عطوان العطواني بعضوية مجلس النواب، مشيرا إلى أن باب الترشح لمنصب المحافظ سيغلق يوم غد الخميس.

وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان “ستة مرشحين يتنافسون على منصب محافظ بغداد، بعد فوز المحافظ عطوان العطواني بعضوية مجلس النواب، حيث سيغلق باب الترشح للمنصب المذكور يوم غد الخميس”.

واضافت الازيرجاوي، ان “كل من فلاح الجزائري وسعد المطلبي وصادق الزاملي وكامل الزيدي وفاضل الشويلي ومحمد العكيلي، يتنافسون على منصب المحافظ من داخل مجلس المحافظة، كما ان هناك بعض الاسماء الخارجية من الممكن ان تنافس على منصب محافظ بغداد”.

واوضحت ان “النظام الداخلي للمحافظة يؤكد ان في حال فوز المحافظ بعضوية البرلمان فيجب ان ينتخب محافظاً جديداً يحل محله، ولا يسمح النظام الداخلي بتولي نائب المحافظ مهام المحافظ، حتى لو كان موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات قريب”.

ت / ل .



هـ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / مجلس بغداد يكشف عن أسماء وعدد المرشحين لمنصب المحافظ) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / مجلس بغداد يكشف عن أسماء وعدد المرشحين لمنصب المحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).