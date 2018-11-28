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الحشد يطلق حملة لازالة العبوات الناسفة التي خلفها “داعش” في ناحية الصينية
2018/11/28 | 10:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة واسعة لرفع المخلفات الحربية والعبوات الناسفة التي خلفها تنظيم “داعش” الإرهابي في ناحية

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