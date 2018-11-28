English | وظائف


البيشمركة تعلن القبض على اغلب المطلوبين بقائمة تحوي أكثر من 2500 اسم
2018/11/28 | 10:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة تعلن القبض على اغلب المطلوبين بقائمة تحوي أكثر من 2500 اسم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة تعلن القبض على اغلب المطلوبين بقائمة تحوي أكثر من 2500 اسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ فيلم عراقي يوثق خراب الموصل ومخلفات داعش
⋙ شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد - فيصل العيساوي: عبد المهدي كاعد بالعلاوي وميتحرك لحل الأزمة
⋙ شاهد بالفيديو | ساحة الرصافي بغداد ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨ - ناس وناس - الحلقة ٤٩٥
⋙ المرور تفتتح شارع رئيسي مهم في بغداد
⋙ هزة ارضية تضرب محافظة كرمنشاه غرب ايران
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد - فيصل العيساوي: عبد المهدي كاعد بالعلاوي وميتحرك لحل الأزمة
⋙ شاهد بالفيديو | ساحة الرصافي بغداد ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨ - ناس وناس - الحلقة ٤٩٥
⋙ بالصور.. تدريسيون من ذوي العقود يتظاهرون أمام مجلس البصرة للمطالبة بتثبيتهم
الأكثر شيوعا