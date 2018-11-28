2018/11/28 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة ذي قار تأجيل عقد جلسته الاعتيادية المقررة اليوم الأربعاء إلى الأسبوع المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس محافظة ذي قار يؤجل جلسته الاعتيادية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس محافظة ذي قار يؤجل جلسته الاعتيادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).