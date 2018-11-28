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مجلس محافظة ذي قار يؤجل جلسته الاعتيادية
2018/11/28 | 10:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرر مجلس محافظة ذي قار تأجيل عقد جلسته الاعتيادية المقررة اليوم الأربعاء إلى الأسبوع المقبل.

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