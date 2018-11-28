هزة أرضية جديدة تضرب كرمنشاه غرب إيران

2018/11/28 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية فجر اليوم في الساعة 2:50:11، بالتوقيت المحلي في سربيل زهاب بمحافظة كرمنشاه غرب ايران.

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