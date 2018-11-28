نيجرفان بارزاني يبحث مع الامريكي المشاكل العالقة بين بغداد واربيل

2018/11/28 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني مع السفير الامريكي دوغلاس سيليمان المشاكل العالقة بين بغداد واربيل ودعم الأطراف السياسية في الاقليم لحكومة عادل عبدالمهدي.

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