الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية 2018

2018/11/28 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادكشفت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، عن الفائز بالكرة الذهبية "بالون دور" المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لعام 2018.يذكر أنه سيتم الإعلان عن الفائز يوم 3 من شهر كانون الاول المقبل.

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