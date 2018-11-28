سبعة متأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

2018/11/28 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادانتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالكشف عن 7 متأهلين للدور الثاني من المسابقة رفقة برشلونة، الذي تأهل من الجولة الماضية.وفي المجموعة السابعة حسم كل من ريال مدريد الإسباني، وروما الإيطالي بطاقة التأهل عن المجموعة، وضمن الثنائي يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي مقعدا في دور الـ16 عن المجموعة الثامنة.

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