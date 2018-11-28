English | وظائف


سبعة متأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
2018/11/28 | 10:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادانتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالكشف عن 7 متأهلين للدور الثاني من المسابقة رفقة برشلونة، الذي تأهل من الجولة الماضية.وفي المجموعة السابعة حسم كل من ريال مدريد الإسباني، وروما الإيطالي بطاقة التأهل عن المجموعة، وضمن الثنائي يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي مقعدا في دور الـ16 عن المجموعة الثامنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبعة متأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبعة متأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ فيلم عراقي يوثق خراب الموصل ومخلفات داعش
⋙ شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد - فيصل العيساوي: عبد المهدي كاعد بالعلاوي وميتحرك لحل الأزمة
⋙ شاهد بالفيديو | ساحة الرصافي بغداد ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨ - ناس وناس - الحلقة ٤٩٥
⋙ المرور تفتتح شارع رئيسي مهم في بغداد
⋙ هزة ارضية تضرب محافظة كرمنشاه غرب ايران
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد - فيصل العيساوي: عبد المهدي كاعد بالعلاوي وميتحرك لحل الأزمة
⋙ شاهد بالفيديو | ساحة الرصافي بغداد ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨ - ناس وناس - الحلقة ٤٩٥
⋙ بالصور.. تدريسيون من ذوي العقود يتظاهرون أمام مجلس البصرة للمطالبة بتثبيتهم
الأكثر شيوعا