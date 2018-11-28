English | وظائف


لماذا يرد اسم “حزب الدعوة” في كتاب عن “ذكريات الثأر” بين الولايات المتحدة وإيران؟
2018/11/28 | 10:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس نشر موقع “ديلي بيست” مقالا للصحافي المخضرم كريستوفر ديكي، يعود فيه إلى 15 أيار 1985، عندما قام مختطفون في بيروت بنشر 6 صور لرهائن، بمن فيهم قساوسة أميركيون ودبلوماسيون فرنسيون ومدير مكتب “أسوشييتد برس” ومدير محطة وكالة الاستخبارات المركزية في بيروت وليام باكلي.

 ويقول ديكي في مقاله، إنه “كانت هناك صورة أخرى، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يرد اسم “حزب الدعوة” في كتاب عن “ذكريات الثأر” بين الولايات المتحدة وإيران؟) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا يرد اسم “حزب الدعوة” في كتاب عن “ذكريات الثأر” بين الولايات المتحدة وإيران؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).


كامل التفاصيل في: ناس نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ فيلم عراقي يوثق خراب الموصل ومخلفات داعش
⋙ شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد - فيصل العيساوي: عبد المهدي كاعد بالعلاوي وميتحرك لحل الأزمة
⋙ شاهد بالفيديو | ساحة الرصافي بغداد ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨ - ناس وناس - الحلقة ٤٩٥
⋙ المرور تفتتح شارع رئيسي مهم في بغداد
⋙ هزة ارضية تضرب محافظة كرمنشاه غرب ايران
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | سياسي الابعاد - فيصل العيساوي: عبد المهدي كاعد بالعلاوي وميتحرك لحل الأزمة
⋙ شاهد بالفيديو | ساحة الرصافي بغداد ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨ - ناس وناس - الحلقة ٤٩٥
⋙ بالصور.. تدريسيون من ذوي العقود يتظاهرون أمام مجلس البصرة للمطالبة بتثبيتهم
الأكثر شيوعا