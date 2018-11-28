لماذا يرد اسم “حزب الدعوة” في كتاب عن “ذكريات الثأر” بين الولايات المتحدة وإيران؟

2018/11/28 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشر موقع “ديلي بيست” مقالا للصحافي المخضرم كريستوفر ديكي، يعود فيه إلى 15 أيار 1985، عندما قام مختطفون في بيروت بنشر 6 صور لرهائن، بمن فيهم قساوسة أميركيون ودبلوماسيون فرنسيون ومدير مكتب “أسوشييتد برس” ومدير محطة وكالة الاستخبارات المركزية في بيروت وليام باكلي.ويقول ديكي في مقاله، إنه “كانت هناك صورة أخرى، […]

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