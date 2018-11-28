صور: هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تضبط مصنعا للخمور في السعودية

2018/11/28 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ضبطت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصنعا للخمور في العاصمة الرياض.وقالت صحيفة “سبق”، اليوم (28 تشرين الثاني 2018)، اطلع عليه “ناس”، إن “الهيئة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ضبطت المصنع بعد تلقي بلاغ عنه، مشيرة إلى أن القائمين عليه من العمالة الوافدة المقيمين بطريقة غير نظامية”.وأوضحت أنه “جرى إتلاف الكميات […]

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