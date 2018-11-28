بيل: من الصعب شرح تألق ريال مدريد في دوري الأبطال

2018/11/28 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أكد جاريث بيل، نجم ريال مدريد، أن دوري أبطال أوروبا بطولة مختلفة ومحفزة ولكنه لا يملك تفسيراً للفارق بالمستوى بين الدوري والقاري.

وفاز ريال مدريد بثنائية نظيفة على مستضيفه روما ليعوض الخسارة الثقيلة أمام إيبار مساء السبت الماضي في الليجا الإسبانية.

وقال بيل مع قناة النادي الرسمية بعد المباراة: "استحقينا الانتصار والآن علينا العمل للأمام والفوز بمباريات أخرى، نملك مدرباً جديداً ونحتاج للوقت".



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وأتبع: "دوري الأبطال بطول مختلفة عن الليجا، تلعب أمام فرق ترغب بلعب كرة القدم، الأداء يأتي لنا هنا بشكل تلقائي، من الصعب شرح الأمر".

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وواصل الويلزي: "المباراة تلعب في 90 دقيقة وليس 435، لم نلعب شوط أول جيد، ولكن عندما تحارب وتلعب جيداً تتحسن الأمور خطوة بخطوة".

وختم بيل: "بدأنا الموسم بشكل صعب ولكن علينا أن نواصل من الأداء الذي قدمناه اليوم بالشوط الثاني".

وضمن ريال مدريد العبور للدور الثاني وصدارة المجموعة على حساب روما قبل الجولة الأخيرة بعد أسبوعين.

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