لاعبو بايرن ميونخ يجمعون على إهداء الانتصار إلى كوفاتش

2018/11/28 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أجمع لاعبو بايرن ميونخ أن الانتصار الكبير الذي حققه الفريق بنتيجة 5-1 على بنفيكا مساء الثلاثاء بدوري الأبطال يأتي من أجل المدرب نيكو كوفاتش بعد الانتقادات الأخيرة.

وخرجت تقارير تتحدث عن وجود انقلاب من طرف عدد من لاعبي الفريق ضد المدرب بسبب تراجع النتائج، الأمر الذي نفاه كوفاتش شخصياً بعد المباراة.

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وأكد آريين روبن، نجم اللقاء بهدفيه، مساندته لمدربه: "لم يحدث أي شيء في الغرف بعد مباراة السبت، الأجواء جيدة بالفريق، اليوم خصيصاً كان للمدرب، هو ينتمي لهذا المكان ويستحق الفوز".

وأضاف: "لا أعرف إذا كان الانتصار يغير الوضع أم لا، سنرى يوم السبت المقبل، إذا لم نحقق المطلوب سندخل في المشاكل من جديد".

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رونالدو وصل إلى فوزه رقم 💯 في دوري الأبطال!أكثر من 136 من أصل 140 فريق شارك في تاريخ المسابقة 🔝التاريخ لن يمل من كتابة اسمك في صفحاته يا دون 👑 pic.twitter.com/HD0JUXfRda

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 27, 2018واتفق روبيرت ليفاندوفسكي مع روبن: "بالطبع لعبنا من أجل المدرب، نحن جميعاً نقف خلفه"، وهو نفس ما كرره القائد مانويل نوير: "الفريق يلعب من أجل المدرب".

بينما أكد توماس مولر نفس الأمر ولكن أشار أن الفريق يأتي فوق كل شيء: "نمر بأزمة والأجواء ليست على ما يرام، كفريق أردنا أن نظهر مساندتنا للمدرب، ولكن لم نلعب من أجل، ولكن للفريق والنجاح".

وأيد ليون جوريتسكا مولر: "اليوم كان مثل أي مباراة أخرى، لم نلعب مع أو ضد المدرب، ولكن لنحقق الانتصار للنادي".

وضمن بايرن ميونخ تأهله عن المجموعة بعد نتائج مساء الثلاثاء، بانتظار تحديد المتصدر بينه وأياكس بالجولة المقبلة.

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