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عمليات بغداد تعيد فتح شارع في العاصمة مغلق منذ 10 أعوام
2018/11/28 | 10:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، الأربعاء، عن إعادة افتتاح "شارع المركز" في منطقة الحرية، مبيناً أن الشارع كان مغلقاً من 10 أعوام.وقال الربيعي في حديث لوسائل الاعلام، إنه افتتح "شارع المركز في منطقة الحرية"، مشيراً إلى أن "الشارع كان مغلقاً منذ 10 أعوام".وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، الاثنين (30 تموز 2018)، عن افتتاح أكثر من 1000 شارع في جانبي الكرخ والرصافة، فيما أشارت الى رفعها أكثر من 320 سيطرة ومرابطة أمنية.

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