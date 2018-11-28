2018/11/28 | 10:43

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حريق يذيب مصوغات بقيمة مليار دولار في العراق

أذاب الحريق الذي نشب ليل الاثنين/الثلاثاء في سوق القيصري التاريخي المغطى، وسط مدينة كركوك، شمالي العراق، مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ”مليار دولار”، بحسب رئيس اتحاد تجار المجوهرات في السوق حقي إسماعيل.

وأضاف إسماعيل لوكالة الأناضول، أن أعمالاً تجرى لجمع الذهب المذاب من تحت الأنقاض، لافتاً النظر إلى أن المحال المحترقة يعود عمرها إلى مئات السنين.

وأوضح: “كان هناك حوالي 5 أطنان من الذهب والأشياء الثمينة في متاجر صياغة الذهب البالغ عددها 67 متجراً بالسوق، وجراء الحريق الذي استمر لساعات ذابت المصوغات الذهبية”.

إسماعيل أشار إلى أن مصوغات فضية بقيمة 200 ألف دولار أمريكي أيضاً ذابت من جراء الحريق.

واعتبر أن مصدر رزق مئات الأسر أصبح رماداً، داعياً السلطات إلى كشف سبب نشوب الحريق بالسوق التاريخي.

وكان الحريق الذي نشب في سوق القيصري الذي بني في العهد العثماني، أدى إلى احتراق أكثر من 400 محل.

ووفق تصريحات صحفية للمسؤول الإعلامي لمديرية إطفاء كركوك، قيس كركوكل، ما يزال سبب الحريق مجهولاً.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، حريق سوق القيصري “سهماً من السهام التي تستهدف محو الوجود القومي التركماني في كركوك، من خلال استهداف حضارته وآثاره واقتصاده”.

وأضاف توران في بيان: إن “مثل هذه الأمور لن تجعلنا نترك مدننا وتجارتنا وتراثنا، رغم استهداف الشعب التركماني النبيل بشتى الوسائل منذ حوالي أكثر من قرن كامل من الزمان”.

جدير بالذكر أن كركوك يقطن فيها خليط قومي من العرب والتركمان والكرد، ويعتبر سوق القيصري أحد أبرز الأماكن التاريخية في المدينة، وهو مركز تجاري مهم يضم مئات المحلات التجارية.

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