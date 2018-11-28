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بالصور.. تدريسيون من ذوي العقود يتظاهرون أمام مجلس البصرة للمطالبة بتثبيتهم
2018/11/28 | 10:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ البصرة يتبع

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