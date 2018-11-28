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الشيخ جبري يحذر من المخططات الامريكية الصهيونية في المنطقة
2018/11/28 | 10:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/..

اكد ألامين العام لـ “حركة الأمة” الشيخ عبدالله جبري، أن الكيان الصهيوني وإدارة الشر الاميركية يعملون على تنفيذ مخططاتهم التقسيمية التدميرية من خلال بث التفرقة بين المسلمين.

وقال الشيخ جبري انه “على الشعوب الامة أن يتوحدوا وينبذوا الخلافات، والتصدي للفتن التي تستهدف وحدتهم”، مشيرا إلى “أن مسرى رسول الله وآله ومدينة الأنبياء مهددة بالتهويد، […]

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