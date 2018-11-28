حملة لغلق مقرات هذه الأحزاب في السليمانية

2018/11/28 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ باشرت قوات الأمن الكردي (الأسايش)، بإغلاق مقرات الأحزاب والمنظمات المدنية، المرتبطة بـ”حزب العمال الكردستاني” المحظور في تركيا، وذلك تنفيذاً لقرار مباشر من نائب رئيس حكومة إقليم كردستان المنصرفة قوباد طالباني، النجل الأصغر للرئيس الراحل وزعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، جلال طالباني.ويقضي القرار الصادر في 29 من تشرين الأول المنصرم، بإغلاق مكاتب […]

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