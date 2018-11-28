الصيهود: عبد المهدي لا يملك سوى كتاب الاستقالة في جيبه ضد الاطماع السياسية

2018/11/28 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد النائب السابق محمد الصيهود، اليوم الأربعاء، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يملك سوى كتاب الاستقالة في جيبه ضد الاطماع السياسية.وقال الصيهود في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "تجاوز الخطوات الدستورية في تشكيل الحكومة جعلت منها حكومة ضعيفة غير قادرة ان تقف بوجه اطماع الكتل السياسية الكبيرة وفرض الإرادات عليها ".

واوضح ان "الدستور العراقي حدد لرئيس الجمهورية المنتخب تسمية رئيس الوزراء من الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي تم التغافل عنها في هذه الدورة".واشار الى ان "رئيس الوزراء المكلف لا يملك عوامل القوة او الكتلة الأكبر لكي يقف بوجه اطماع الكتل السياسية غير كتاب الاستقالة الذي يضعه في جيبه ".واكد ان "هذا بحد ذاته سلاح ذو حدين حيث في حالت الاستقالة تتركز مقاليد العملية السياسية بيد رئيس الجمهورية بتكلف شخص اخر في تشكيل الحكومة وهذا بحد ذاته انقلاب على العملية السياسية، او يقبل بضغوطات الكتل السياسية وبالتالي تفرض عليه شخصيات من شئنها تزيدها ضعفآ".

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