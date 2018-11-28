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نفط ذي قار تنظم احتفالية لتكريم شرطة حماية النفط -تقرير مصور-
2018/11/28 | 10:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

نظمت شركة نفط ذي قار اليوم احتفالية خاصة لتكريم منتسبي فوج شرطة حماية النفط في المحافظة .

شبكة اخبار الناصرية:نظمت شركة نفط ذي قار اليوم احتفالية خاصة لتكريم منتسبي فوج شرطة حماية النفط في المحافظة .وقال مدير اعلام الشركة هادي كريم لشبكة اخبار الناصرية ، ان التكريم جاء عرفانا بدور عناصر الشرطة في حماية الحقول النفطية والحد من العمليات التخريبية ومكافحة تهريب النفط على يد الخارجين عن القانون .واوضح ان حفل التكريم الذي نظم بحضور معاون المدير لشؤون التراخيص سلام الضيول ، شمل جميع عناصر الفوج من امرين وضباط وبقية المراتب .

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