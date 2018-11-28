مورينيو يدافع عن نفسه بإحصائية جديدة

2018/11/28 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أشاد جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بتأهل فريقه لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز الصعب على يونج بويز السويسري بهدف دون رد، أمس الثلاثاء، في إطار خامس جولات دور المجموعات.

وقال مورينيو، في تصريحات لشبكة بي تي سبورت "التأهل أهم شيء، وبالنسبة لعشاقي الذين يحبون الإحصائيات والأرقام، في 14 مشاركة بدوري الأبطال تأهلت إلى الدور الثاني 14 مرة".وأضاف المدرب البرتغالي "لم يتوقف فريق لي، عند مرحلة المجموعات في البطولة القارية".وأوضح مورينيو "الموسم الوحيد الذي لم أشارك به في التشامبيونزليج، نجحت في الفوز بلقب الدوري الأوروبي".وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة، خلف المتصدر يوفنتوس الإيطالي (12 نقطة)، أما فالنسيا الإسباني ظل ثالثًا برصيد 5 نقاط، فيما يقبع يونج بويز في ذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

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