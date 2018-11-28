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عضو في القانون: عبد المهدي لا يملك أمام الكتل سوى ما بجيبه
2018/11/28 | 10:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سياسية- كلكامش برس؛ قال عضو إئتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يواجه ضغوطاً من الكتل السياسية.

وذكر الصيهود في بيان تلقت وكالة كلكامش برس؛ نسخة منه، أن “تجاوز الخطوات الدستورية في تشكيل الحكومة جعلت منها حكومة ضعيفة غير قادرة ان تقف بوجه اطماع الكتل السياسية الكبيرة وفرض الإرادات عليها”.

وأوضح […]

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