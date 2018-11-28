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مقتل وإصابة 3 أشخاص بهجوم بقنبلة يدوية على “حسينية” غربي بغداد
2018/11/28 | 10:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد يتبع…

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