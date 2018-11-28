الحلبوسي: يكلف لجان برلمانية بالتحقيق في تجاوز محافظ نينوى

2018/11/28 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكلف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، لجنة التربية ولجنة الأقاليم والمحافظات بالتحقيق في تجاوز محافظ نينوى على الكوادر التربوية.

واضاف بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان الحلبوسي ايضا “كلف اللجنة المالية بمتابعة المبالغ المرصودة لمحافظة نينوى للاعوام ٢٠١٦ -٢٠١٧ -٢٠١٨ و أبواب صرفها”.

وكان محافظ نينوى وجه اهانات مصورة لمدير مدرسة في نينوى على خلفية ضربه تلاميذ بشكل مهين.

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