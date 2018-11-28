2018/11/28 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وأغلق مؤشر "نيكي" عند أعلى مستوى في أسبوعين، تزامناً مع تراجع الين.

وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 1% إلى 22177 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 12 نوفمبر.

كما زاد مؤشر "توبكس" مسجلاً 1653.7 نقطة بنسبة صعود 0.6%.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط الين أمام الدولار بنحو 0.07% إلى 113.87 ين.

وشهد سهم شركة التجزئة "فاست ريليتنج" مكاسب كبيرة، حيث أضاف 77 نقطة إلى مؤشر "نيكي" بارتفاع بنسبة 3.6%.

كما سجل سهم شركة الأدوية "داينبون" ارتفاعاً بنحو 18% إلى أعلى مستوى منذ عام 1990، وذلك مع إعلان الشركة أن كافة النزاعات حول التعدي على براءة الاختراع الخاصة بعلاج الاكتئاب التابع لها تم حلها.

وساهمت تلك التطورات في تعويض خسائر قطاع الخطوط الجوية والذي تراجع بفعل الارتفاع في أسعار النفط بنحو 1%، وتراجع سهم "جابان إير لاين" بنحو 2.7%، كما انخفض سهم "إيه.إن.إيه" بنسبة 1.2%.

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