English | وظائف


2018/11/28 | 10:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وأغلق مؤشر "نيكي" عند أعلى مستوى في أسبوعين، تزامناً مع تراجع الين.

وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 1% إلى 22177 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 12 نوفمبر.

كما زاد مؤشر "توبكس" مسجلاً 1653.7 نقطة بنسبة صعود 0.6%.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط الين أمام الدولار بنحو 0.07% إلى 113.87 ين.

وشهد سهم شركة التجزئة "فاست ريليتنج" مكاسب كبيرة، حيث أضاف 77 نقطة إلى مؤشر "نيكي" بارتفاع بنسبة 3.6%.

كما سجل سهم شركة الأدوية "داينبون" ارتفاعاً بنحو 18% إلى أعلى مستوى منذ عام 1990، وذلك مع إعلان الشركة أن كافة النزاعات حول التعدي على براءة الاختراع الخاصة بعلاج الاكتئاب التابع لها تم حلها.

وساهمت تلك التطورات في تعويض خسائر قطاع الخطوط الجوية والذي تراجع بفعل الارتفاع في أسعار النفط بنحو 1%، وتراجع سهم "جابان إير لاين" بنحو 2.7%، كما انخفض سهم "إيه.إن.إيه" بنسبة 1.2%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نيكي" الياباني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نيكي" الياباني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).


كامل التفاصيل في: مباشر ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ المرور تفتتح شارع رئيسي مهم في بغداد
⋙ هزة ارضية تضرب محافظة كرمنشاه غرب ايران
⋙ تقرير إندونيسي: طائرة ليون إير لم تكن مؤهلة للطيران قبل يوم من سقوطها
⋙ صحف القاهرة: أمن الخليج من أمن مصر
⋙ ماي تدعو كوربين إلى مناظرة بشأن الـ«بريكست»
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | قائد عمليات الحشد الشعبي ينفي وقوع اشتباك بين الحشد والشرطة في صلاح الدين‏
⋙ شاهد بالفيديو | رحومي وانعام الربيعي يحششون على ابو رزوقي ... !!
⋙ بالصور.. تدريسيون من ذوي العقود يتظاهرون أمام مجلس البصرة للمطالبة بتثبيتهم
الأكثر شيوعا