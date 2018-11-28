2018/11/28 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الصحف تتابع التحركات لسحب الثقة عن بعض الوزراء واسباب تأجيل التصويت على المتبقي من الكابينة الوزارية

28/11/2018 10:42:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .



هـ

تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثامن ‏والعشرين من تشرين الثاني ، التحركات لسحب الثقة عن بعض الوزراء ، واسباب ‏تأجيل التصويت على مرشحي الوزارات المتبقية .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تحدثت عن ‏صراعات سياسية تقف خلف التحركات لسحب الثقة عن بعض الوزراء .‏

ونقلت عن النائب عن الوطنية يحيى المحمدي :" ان حملة التواقيع التي يقوم بها بعض ‏النواب من اجل اقالة بعض الوزراء ماهي الا تصرفات فردية لاتمثل الموقف الرسمي ‏لمجلس النواب الذي اعطى الدعم لكابينة عادل عبد المهدي قبل مدة ".‏

واضاف :" ان تلك التصرفات هي نتيجة للصراعات السياسية بين الكتل على بعض ‏الحقائب الوزارية ، لان عملية الاقالة لاتحتاج الى تواقيع ، انما بالامكان اتباع الطرق ‏التي رسمها القانون في عملية الاقالة، فضلا عن كون الوقت مبكرا لاقالتهم".‏

فيما نقلت قول النائب عن تحالف الفتح اسعد صباح ياسين :" تفاجأنا بحكومة عبد ‏المهدي، لاننا كنا نتوقع منه ان يقدم حكومة قوية ورصينة ،لاسيما في ظل المساحة ‏التي منحتها له بعض الكتل في الاختيار".‏

واضاف :" ان من بين الوزراء الذين عليهم مؤاخذات هم وزراء الشباب والرياضة ‏و الكهرباء والصناعة ، اضافة الى ان مرشحي الوزارات الشاغرة هم الاخرون عليهم ‏اعتراضات مثل مرشحة العدل التي كان زوجها قائدا في فدائيي صدام وكذلك الداخلية ‏والدفاع " .



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اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت موضوع تأجيل التصويت على المرشحين للوزارات المتبقية ، ‏والتوقعات بشأن موعد استكمالها .‏

واشارت بهذا الخصوص الى :" ان رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، استبعد ان ‏تستكمل حكومة عادل عبد المهدي في جلسة البرلمان، متوقعاً أن تبقى بعض ‏الوزارات شاغرة لمدة من الزمن.



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ونقلت عن علاوي قوله :" ان المشكلة في العراق ليست في الحكومة، بل في خريطة ‏الطريق لمعالجة أوضاع البلد، علماً أن هذه الحكومة ولدت من خلال انتخابات غير ‏نزيهة".‏

واضاف علاوي :" ان هناك تحديات خطيرة امام الحكومة العراقية ، لن تكون ‏قادرة على مواجهتها دون الخروج من الطائفية واستقلال القرار العراقي وضمان ‏شمول العملية السياسية كل ابناء الشعب العراقي ".‏

فيما اشارت الصحيفة الى قول صباح الكربولي، مستشار رئيس مجلس النواب :" ان ‏سبب التأجيل هو الخلافات على المناصب والمرشحين، كما ان التأجيل جاء من أجل ‏اعطاء فرصة للاتفاق بشكل نهائي على المرشحين ، اضافة الى السبب الثالث وهو ‏طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رسمياً تأجيل الجلسة".

ت / ل .



هـ

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