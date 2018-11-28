الأديب يكشف لـ”المعلومة” عن بوادر انفراج في العلاقة بين دولة القانون والنصر

2018/11/28 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية علي الأديب، الأربعاء، عن بوادر انفراج في العلاقة بين ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، نافيا عقد المالكي اجتماعا حزبيا في إيران.وقال الأديب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حزب الدعوة الإسلامية عقد يوم الجمعة الماضي اجتماعا لشورى الحزب بحث خلاله عملية الاهتمام […]

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